Kalulu a Rai Sport | Oggi è andata male C’è solo un modo per andare avanti e superare questo momento

Kalulu, difensore della Juventus, ha commentato il pareggio contro il Sassuolo durante un'intervista a Rai Sport. Ha affermato che la partita di oggi è andata male e ha sottolineato che c’è un solo modo per andare avanti e superare questo momento difficile. La sua analisi si è concentrata sui problemi tattici e sui miglioramenti necessari.

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