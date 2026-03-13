La XIX edizione del Rito dei Santi si terrà a Fragagnano domenica 15 marzo alle 18. Durante l’evento, nove fedeli e un bambino rievocano l’Ultima Cena attraverso una rappresentazione tradizionale. La cerimonia coinvolge diverse persone del paese che partecipano alla rievocazione, mantenendo viva questa consuetudine antica e radicata nella comunità locale.

La XIX edizione del Rito dei Santi si prepara a riaccendere la tradizione di Fragagnano, fissando l’appuntamento per domenica 15 marzo alle 18.45 nella chiesa del Carmine. La Pro Loco, in collaborazione con l’Ordine francescano locale e la confraternita del Carmine, organizza una rievocazione simbolica dell’Ultima Cena che unisce fede, memoria collettiva e cultura popolare. Questo evento non è solo una celebrazione religiosa, ma un atto di resistenza culturale inserito nel calendario dell’Anno Giubilare francescano dedicato a San Francesco d’Assisi. Nove partecipanti siederanno attorno alla tavola sacra, presieduta idealmente da San Giuseppe, riconoscibile dal bastone fiorito simbolo della sua elezione a sposo della Vergine Maria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rito dei Santi: 9 fedeli e un bambino rivivono l’Ultima Cena

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