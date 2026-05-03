Offese all’assessora Valente l’opposizione | Ferma condanna sia segnalata alla Polizia presente

Durante un’assemblea pubblica, sono state rivolte all’assessora parole offensive da parte di alcuni presenti. L’opposizione ha espresso una condanna ferma e ha chiesto che l’episodio fosse segnalato alle forze dell’ordine presenti sul posto. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di vari rappresentanti politici, che hanno richiesto interventi immediati per garantire la sicurezza delle figure istituzionali. Nessuna persona è stata ancora identificata ufficialmente.

Esprimiamo ferma condanna, in relazione alle espressioni ingiuriose, che sarebbero state rivolte, nei confronti dell’assessora, Maria Teresa Valente, in occasione dello svolgimento della seduta dell’assise comunale del 29 aprile, nella fase delle comunicazioni sui richiedenti asilo. Auspichiamo che la vicenda, della quale ne’ la. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Offese all’assessora Valente, l’opposizione: “Ferma condanna, sia segnalata alla Polizia presente” Notizie correlate Furti ad Aversa, l’assessora alla Polizia Municipale: “Massima attenzione nonostante organico ridotto”Mentre in città continua a tenere banco l’emergenza sicurezza, anche alla luce dei tre raid registratisi alla vigilia di Pasqua, arriva la presa di... Schlein: ferma condanna per l'attacco del presidente Trump alla premier Meloni«Ferma condanna per attacco del presidente Donald Trump alla presidente Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone».