Mondello invasa dai rifiuti dopo l' assalto dei bagnanti | all' alba la pulizia ma è ancora polemica sulla gestione della spiaggia
La spiaggia di Mondello è stata occupata da numerosi bagnanti, lasciando dietro di sé cumuli di rifiuti che sono stati rimossi sin dalle prime ore del mattino. La pulizia dell’area è stata affidata alla società incaricata, ma la gestione del servizio continua a sollevare discussioni tra residenti e visitatori. La situazione ha suscitato anche reazioni di protesta tra chi chiede interventi più efficaci e tempestivi.
La spiaggia di Mondello presa d'assalto dai bagnati, l'arenile invaso da cumuli di rifiuti, la pulizia della Reset sin dalle prime luci dell'alba. Un film già visto, ma che quest'anno fa ancora più rumore perché arriva nel pieno della polemica sulla revoca della concessione alla società Italo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Un divano e un materasso tra i rifiuti abbandonati in spiaggia: la pulizia dei volontari di Fare verdePulizia della spiaggia di Spinicci a Tarquinia, i volontari di Fare verde alle prese con l'incuria e la maleducazione della gente.