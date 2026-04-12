Mondello invasa dai rifiuti dopo l' assalto dei bagnanti | all' alba la pulizia ma è ancora polemica sulla gestione della spiaggia

La spiaggia di Mondello è stata occupata da numerosi bagnanti, lasciando dietro di sé cumuli di rifiuti che sono stati rimossi sin dalle prime ore del mattino. La pulizia dell’area è stata affidata alla società incaricata, ma la gestione del servizio continua a sollevare discussioni tra residenti e visitatori. La situazione ha suscitato anche reazioni di protesta tra chi chiede interventi più efficaci e tempestivi.