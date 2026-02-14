Nuovo esposto degli ambientalisti contro il Parco Marittimo a Lido di Savio

Il gruppo “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna” ha presentato un nuovo esposto, denunciando il rischio di danni al Parco Marittimo nel tentativo di proteggere gli alberi. La denuncia arriva dopo che le autorità hanno deciso di procedere con lavori di rimozione di alcune piante considerate pericolose, anche se i volontari affermano che si tratta di un intervento eccessivo. A sostegno della causa, ci sono anche Animal Liberation e Italia Nostra Ravenna, mentre il consigliere Alvaro Ancisi, in qualità di vicepresidente del Consiglio comunale, ha espresso preoccupazione per le conseguenze di questa decisione.

L’esposto depositato riguarda quelle che, a parere dei sottoscrittori, appaiono come “pesanti violazioni da parte del progetto Parco Marittimo per Lido di Savio" Nuovo esposto del gruppo “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna”, supportati da Animal Liberation e Italia Nostra Ravenna, a cui si unisce il consigliere Alvaro Ancisi in veste di vicepresidente del Consiglio comunale. L’esposto depositato riguarda quelle che, a parere dei sottoscrittori, appaiono come “pesanti violazioni da parte del progetto Parco Marittimo per Lido di Savio del principio Dnsh (Do Not Significant Harm, ovvero di non produrre danno ambientale significativo).🔗 Leggi su Ravennatoday.it Area Sismica presenta We3+, il jazz sciamanico degli anni Settanta a Lido di Savio Area Sismica presenta We3+, un progetto che richiama il jazz sciamanico degli anni Settanta. "Sparita la ciclopedonale tra Lido di Classe e Lido di Savio": question time di Ancisi (LpRa) Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Esposto ai carabinieri. Attacco degli ecologisti: Habitat a rischio; Martinsicuro: chiesto lo stop ai lavori sulla costa; Sarca, esposto di tre associazioni su liquami e controlli: Sversamenti da anni - Giudicarie - Rendena; Sanza, strada sul monte Cervati. Gli ambientalisti replicano al sindaco Esposito e fanno chiarezza sulle indagini. Esposto ai carabinieri. Attacco degli ecologisti: Habitat a rischioGli ambientalisti di Lipu, Enpa, Italia Nostra e La Materia dei sogni firmano due rapporti, uno anche alla Soprintendenza: In corso un esbosco. ilrestodelcarlino.it Ponte sullo Stretto, nuovo esposto del mondo ambientalista all’Ue: Violate le direttive Habitat e UccelliLa battaglia legale contro il Ponte sullo Stretto di Messina si arricchisce di un nuovo capitolo, questa volta a livello europeo. Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF hanno presentato il 4 agosto un ... greenme.it Crolla un pino marittimo, nessun danno o ferito: chiuso il Parco dei Conradi facebook