La bufera arbitri rischia di diventare uno tsunami | esposto contro Orsato

Una nuova polemica coinvolge il mondo arbitrale, con un esposto presentato al Procuratore federale riguardo all'arbitro designato per la partita tra Ascoli e Vis Pesaro. La vicenda si concentra sul designatore della Serie C, che potrebbe essere coinvolto in un caso che si aggiunge alle tensioni già presenti tra le categorie professionistiche. La situazione si sta evolvendo in attesa di eventuali sviluppi ufficiali.

Nel mirino il designatore della Serie C: nota al Procuratore federale dopo Ascoli-Vis Pesaro La bufera arbitri, che ha come protagonista assoluto il designatore di A e B Gianluca Rocchi, rischia di travolgere anche il campionato di Serie C. Stando al sito ‘arbitri.com’, il 7 aprile scorso è arrivata alla Procura Federale di Chiné, al reggente Massini e al Comitato Vigilanza FIGC un esposto al termine della gara del Girone B, quella tra Ascoli e Vis Pesaro del 4 aprile vinta dai padroni di casa per 2-1. (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it Nel mirino della nota-esposto c’è il designatore di C Daniele Orsato, nella fattispecie una sua chiamata con vivavoce a fine incontro riguardante le valutazioni sull’operato della squadra arbitrale.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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