Attacchi russi | 3 morti e strategia letale tra Odessa e Zaporizhzhia

Tre persone hanno perso la vita durante gli attacchi russi che hanno colpito Odessa e Zaporizhzhia, causando danni a infrastrutture civili. La notte tra il 22 e il 23 febbraio 2026, le esplosioni sono state più intense del solito, con un’escalation che sembra mirata a destabilizzare le zone strategiche del sud-est ucraino. Le autorità locali segnalano ulteriori danni a edifici residenziali e commerciali, mentre le popolazioni cercano rifugio. Le operazioni militari continuano senza sosta.

Odessa e Zaporizhzhia nel mirino: la mappa degli attacchi. La notte tra il 22 e il 23 febbraio 2026 ha un’intensificazione degli attacchi russi su due fronti distinti dell’Ucraina. Nella regione di Odessa, il governatore Oleg Kiper ha confermato che due persone sono rimaste colpite da droni caduti, mentre altre tre hanno riportato ferite nello stesso incidente. La precisione dei dettagli lascia intuire un attacco mirato, forse con l’obiettivo di colpire infrastrutture strategiche vicine alle aree residenziali. A Zaporizhzhia, l’attacco ha preso di mira strutture industriali, causando la morte di un uomo di 33 anni e il ferimento di un’altra persona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Zelensky: “L’attacco alla residenza di Putin è una bugia dei russi”. Attacchi su Zaporizhzhia e OdessaNelle ultime settimane sono stati riportati attacchi su Zaporizhzhia e Odessa, mentre il presidente Zelensky ha dichiarato che l’affermazione riguardante un attacco alla residenza di Putin sarebbe una menzogna orchestrata dai russi.

Ucraina, gli edifici a fuoco dopo gli attacchi russi su Zaporizhzhia e OdessaGli attacchi russi continuano a colpire l'Ucraina, causando danni significativi alle infrastrutture e mettendo a rischio la popolazione locale.

