Droni russi sCatenano l’inferno a Odessa | tra i morti un bambino

Un attacco di droni provenienti dalla Russia ha colpito la città portuale di Odessa, provocando la morte di tre persone, tra cui un bambino. Le autorità locali hanno confermato i decessi e i danni causati dall’operazione, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto per le operazioni di recupero. Nessuna altra informazione ufficiale è stata rilasciata in merito alla dinamica dell’attacco.

Un attacco russo con droni ha colpito la città portuale di Odessa, causando la morte di tre persone. Tra le vittime figura un bambino. L’amministrazione militare locale riferisce che l’offensiva ha devastato in parte un edificio residenziale di grandi dimensioni. Il bilancio delle perdite umane conferma il decesso di tre individui a causa della violenza dell’impatto. Le operazioni offensive non si sono limitate a questo singolo evento. Nelle giornate precedenti sono state registrate incursioni in zone urbane, condotte anche durante le ore diurne per aumentare l’impatto degli spostamenti. Il bilancio dei colpi in Ucraina e l’aggressione a Nikopol. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Droni russi sCatenano l’inferno a Odessa: tra i morti un bambino Leggi anche: Ucraina, droni russi colpiscono Kharkiv e Odessa: morti una mamma e il suo bambino Attacchi russi: 3 morti e strategia letale tra Odessa e ZaporizhzhiaOdessa e Zaporizhzhia nel mirino: la mappa degli attacchi La notte tra il 22 e il 23 febbraio 2026 ha un'intensificazione degli attacchi russi su due... Si parla di: Ucraina, raid russo su un mercato a Nikopol. Ci sono morti e feriti. La Russia ha lanciato numero record di droni contro l'Ucraina a marzo: oltre seimilaL'Ucraina ha cercato di aumentare le proprie difese aeree in risposta, schierando droni intercettori a basso costo per distruggere le loro controparti russe View on euronews ... msn.com Dopo i droni russi in Polonia, l’Alleanza aumenta la protezione a est. Basterà?Il presidente degli Stati Uniti insiste sull’errore russo in Polonia, mentre la Nato rafforza il fianco orientale. Eppure sta fallendo nell'altra missione, forse ancor più importante: la deterrenza de ... ilfoglio.it