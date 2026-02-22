Genitorialità | il Molise analizza radici del dolore e speranza

Il Molise affronta il tema della genitorialità dopo aver riscontrato un aumento di casi di disagio tra i genitori, causato dalla mancanza di supporto e di risorse adeguate. Un centro locale ha avviato un progetto di assistenza rivolto alle famiglie, coinvolgendo professionisti e volontari. Questa iniziativa mira a offrire ascolto e aiuto concreto alle madri e ai padri in difficoltà. La regione si prepara a presentare i primi risultati a breve.

La Psiche in Cura: Il Molise al Centro del Dibattito sulla Genitorialità. Il panorama della psicologia italiana si arricchisce di un contributo significativo proveniente dal Molise, una regione che si distingue per un'iniziativa innovativa nel campo della cura genitoriale. L'uscita del Volume 1122025 della Rivista di Psicologia Analitica, curato dallo psicologo analista di Termoli, Nicola Malorni, apre una nuova prospettiva sulle dinamiche complesse che caratterizzano il ruolo dei genitori nella società contemporanea. L'opera non si limita a una mera disamina teorica, ma si propone come uno strumento di riflessione per affrontare le sfide poste dalla fragilità emotiva e dalla difficoltà di elaborare il dolore, temi sempre più pressanti nel contesto attuale.