Si è appena conclusa a Xi’an, in Cina, la terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026. La giornata finale ha visto disputarsi gli ultimi tre eventi della manifestazione, con la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni. Durante l'evento sono stati assegnati i premi ai migliori performer nelle diverse discipline, con la Cina che ha conquistato tre medaglie nel corso della giornata.

Si è conclusa poco fa la terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026. A Xi’an, in Cina è andata infatti in scena una terza giornata che ha compreso gli ultimi tre eventi dell’appuntamento asiatico. Andiamo a scoprire i risultati e le migliori performance. Il programma si è aperto con il solo libero donne, conquistato brillantemente da Klara Bleyer. La tedesca ha ottenuto uno score di 282.8000 punti, di cui 139.4500 di impressione artistica e 143.3500 di elementi. La teutonica ha anticipato di poco la bielorussa Vasilina Khandoshka, seconda con 282.6151 punti. Completa il podio ristretto la diciassettenne russa Ekaterina Shtatnova (279.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto artistico, la Cina chiude con tre podi la giornata finale della Coppa del Mondo a Xi’an

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