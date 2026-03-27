È iniziata oggi a Parigi la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026. Durante le prime quattro finali si sono assegnate le prime medaglie dell’evento, con numerosi atleti in gara. Tra i risultati più rilevanti, Enrica Piccoli ha concluso il suo esercizio nel solo tecnico a pochi decimi dal podio. La competizione prosegue con altre finali in programma nei prossimi giorni.

Si è aperta oggi la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026. Nella prima delle tre giornate nella vasca di Parigi, sono andate in scena quattro finali che hanno assegnato le prime medaglie dell’appuntamento transalpino. Andiamo a scoprire i risultati finali della giornata odierna. Nella finale del solo tecnico femminile, è stata la bielorussa Vasilina Khandoshka ad imporsi, conquistando il primo posto al termine di una prestazione da 254.7184 punti, di cui 106.6500 di impressione artistica e 148.0684 di elementi. L’atleta neutrale ha anticipato la tedesca Klara Bleyer (252.6484) e la russa Valeriia Plekhanova (242.3683). Sfiora il podio Enrica Piccoli che si deve accontentare del quarto posto con uno score di 242. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto artistico, Enrica Piccoli sfiora il podio nel solo tecnico nella tappa di Parigi della Coppa del Mondo

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