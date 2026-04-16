Futuro Nazionale sulla macellazione halal | Una pratica brutale autorizzata che sta invadendo Parma

A Parma si registra una crescente presenza di negozi che praticano la macellazione halal, metodo autorizzato e diffuso in diverse aree del mondo. Questa modalità di abbattimento, che prevede specifici rituali religiosi, si sta espandendo anche nella città, suscitando discussioni tra cittadini e operatori del settore. Secondo alcune fonti, entro il 2026 potrebbe essere necessario un nuovo confronto sulle modalità di macellazione e sulla loro diffusione.

Purtroppo anche Parma non è esente dall’invasione delle macellerie Halal. Queste macellerie applicano un metodo di macellazione che nel 2026 dovrebbe farci riflettere. Sgozzano gli animali da svegli, senza stordimento, lasciando che muoiano dissanguati lentamente mentre sono ancora coscienti.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: A Parma raccolta firme di Futuro Nazionale: "Tolleranza zero sulla sicurezza e più poteri all’Esercito” Federcarni Parma contro il divieto di macellazione degli equiniIl presidente Corradi difende tradizione e lavoro legato alla carne equina e invita il Parlamento a confrontarsi con le realtà dei territori prima di... Contenuti utili per approfondire Futuro Nazionale sulla macellazione halal: Una pratica brutale autorizzata che sta invadendo ParmaPurtroppo anche Parma non è esente dall’invasione delle macellerie Halal. Queste macellerie applicano un metodo di macellazione che nel 2026 dovrebbe farci riflettere. Sgozzano gli animali da svegli, ... parmatoday.it Potenza, gazebo sulla sicurezza di Futuro Nazionale in Piazza Mario PaganoPotenza, partecipazione oltre le attese al gazebo sulla sicurezza di Futuro Nazionale in Piazza Mario Pagano. Raccolta firme e nuovi comitati annunciati in Basilicata. trmtv.it