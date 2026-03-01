Le lip gloss nails sono la nuova tendenza di manicure che sta conquistando il 2026, caratterizzate da un aspetto lucido e trasparente e un tocco di makeup. Dopo le glazed donut nails, molto popolari negli ultimi anni, questa versione si distingue per il suo stile minimal e più adatto alle preferenze della Generazione Z. La tendenza si sta diffondendo tra appassionati di bellezza e influencer sui social media.

Se le glazed donut nails sono state l’ossessione assoluta degli ultimi anni, le lip gloss nails sono la loro evoluzione più fresca, più minimal e decisamente più Gen Z. Stessa energia glow, ma con un twist più soft, più naturale e molto più wearable ogni giorno. L’idea è semplice: unghie nude, lucidissime e traslucide, proprio come quando applichi uno strato generoso di lucidalabbra trasparente. Il risultato non è solo brillante, ma quasi “bagnato”, con una profondità che rende le unghie immediatamente più curate e costose. Non è una manicure che urla, ma è impossibile ignorarla. Ed è proprio questo il suo punto di forza. Le lip gloss nails sono una manicure nude ultra glossy che punta tutto su trasparenze, riflessi e texture jelly-like. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le lip gloss nails sono la manicure glossy e trasparente che sta dominando il 2026 (e sì, c’entra il makeup)

