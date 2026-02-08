I Nu Genea Live Band live a Bagheria | in concerto al Piccolo Parco Urbano

La band napoletana Nu Genea Live Band si prepara a salire sul palco del Piccolo Parco Urbano di Bagheria il 25 luglio. La serata, tutta all’aperto, promette di essere uno degli eventi più attesi di questa estate. Gli appassionati di musica sono già in fermento per ascoltare dal vivo i brani e le sonorità che hanno reso famosa la band.

Il 25 luglio i Nu Genea Live Band saranno in concerto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria per una serata all’aperto che si preannuncia tra gli appuntamenti più attesi dell’estate. A distanza di 3 anni dalla loro ultima esibizione, tornano a esibirsi dal vivo in Sicilia, nella splendida cornice.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Nu Genea Live Band

Eddie Brock porta il suo primo tour in Sicilia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nu Genea Live Band

Argomenti discussi: Il 25 luglio i Nu Genea Live Band saranno in concerto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria; Torna anche quest’estate a Bologna Sequoie Music Park; Spring Attitude Festival ’26: Roma sorride a maggio; Spring Attitude svela la line-up 2026.

Fenomeno Nu Genea: il racconto di un tuffo in mare a marzoFuori dal Fabrique di Milano, nella seconda data sold out in due giorni, per un totale di 6400 paganti, vendono i poster non ufficiali con le faccione di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Una volta un ... rockol.it

I Nu Genea promettono uno concerto irripetibile a Napoli: Quando suoniamo qui abbiamo i brividiPer molti addetti ai lavori (e non solo) quello dei Nu Genea è uno dei migliori live che si possa vedere questa estate. Non è difficile capire il perché, anche perché il loro ultimo album è ... fanpage.it

Voglio Tornare Negli Anni 90. . LIVE SHOW | FESTIVAL EDITION 2026 SABATO 18 LUGLIO 2026 Piccolo Parco Urbano, Via Serradifalco 25, 90011 Bagheria PA Voglio Tornare Negli Anni '90 - Il Festival - BAGHERIA (PA) BIGLIETTI DISPONIBILI facebook