Novità Pio Esposito l’Inter in allarme | ingaggio triplicato

Pio Esposito potrebbe festeggiare lo scudetto con l’Inter, ma nelle ultime ore è arrivata una novità riguardo al suo futuro. Secondo fonti vicine al club, l’accordo per il suo ingaggio è stato aumentato di tre volte rispetto all’offerta iniziale. È attualmente in corso un’intesa che si avvicina alla firma, segnando un passo importante prima di definire definitivamente il contratto.

Pio Esposito oggi potrebbe festeggiare lo scudetto con l’Inter, intanto sul suo futuro arriva una novità importante: firma vicina Un altro passo e poi sarà festa grande. L’Inter questa sera si potrà laureare campione d’Italia: basterà pareggiare contro il Parma per potersi cucire lo scudetto numero 21 sulle maglie e dare il via alla baldoria. Traguardo vicinissimo per i nerazzurri che potrebbero schierare Pio Esposito dal primo minuto al fianco di Thuram, con Lautaro Martinez in panchina e pronto ad entrare in campo per partecipare alla serata di festa. Il giovane attaccante nerazzurro è reduce da un periodo non certo positivo: dopo il rigore sbagliato contro la Bosnia, non ha mai segnato neanche con la maglia dell’Inter, finendo in panchina nelle ultime giornate anche con l’assenza del capitano Lautaro.🔗 Leggi su Sportface.it

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