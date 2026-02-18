Calciomercato Inter Marotta blinda Pio Esposito | rinnovo fino al 2031 e ingaggio triplicato per scacciare le sirene dalla Premier

L’Inter ha deciso di rinnovare il contratto di Pio Esposito fino al 2031, puntando a rafforzare il suo ruolo in squadra. La scelta nasce per evitare che club come l’Arsenal convincano il giovane talento a trasferirsi in Premier League. Per convincere il giocatore a restare, i nerazzurri hanno anche aumentato l’ingaggio di tre volte.

