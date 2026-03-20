L’Inter ha avviato le trattative per il rinnovo di Pio Esposito, l’attaccante che si è distinto in questa stagione con prestazioni di rilievo. Le negoziazioni prevedono un ingaggio quadruplicato rispetto all’accordo precedente e si concentrano sui dettagli del nuovo contratto. La società lavora per blindare il giocatore, il cui rendimento ha attirato l’attenzione di scout di diversi club internazionali.

Calciomercato Napoli: gli agenti di De Bruyne sono in città! Novità sul futuro, il belga ha espresso la sua volontà in vista della prossima stagione. Dove vuol giocare Ravanelli ‘sponsorizza’ il colpo della Juventus: «In Italia può fare molto bene, tutti gli juventini lo vorrebbero». Di chi si tratta Calciomercato Milan: tesoretto da 100 milioni di euro proveniente dai prestiti! Così i rossoneri si ‘rinforzeranno’ per l’estate, ecco cosa succederà Genoa, intrigo Norton-Cuffy: via in estate? Chi può arrivare al suo posto, spunta l’affare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rinnovo Pio Esposito Inter, club al lavoro per blindarlo: ingaggio quadruplicato! Le cifre e i dettagli del prolungamento dell’attaccante

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