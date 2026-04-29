I membri della famiglia dei defunti della tragica notte di Capodanno nel locale “Le...” hanno assistito alla riapertura di uno dei locali gestiti dai Moretti, situato a Vieux-Chalet. La decisione è stata comunicata in questi giorni, mentre anche le autorità hanno monitorato attentamente la situazione. La riapertura si verifica in un momento di particolare attenzione pubblica e legale, con le indagini che proseguono ancora.

Proprio nei giorni in cui le famiglie delle vittime della tragedia di Capodanno al locale “Le Constellation” stanno vedendo per la prima volta le immagini drammatiche e definite “da film dell’orrore” dell’incendio che ha causato 41 morti, i coniugi Moretti si apprestano a riaprire uno dei tre locali da loro gestiti, il Vieux-Chalet, il cui ingresso al pubblico sarebbe previsto a partire da venerdì 1° maggio. La ristrutturazione del locale. La notizia è stata da un servizio della trasmissione Rai, “Porta a Porta”, che ha filmato l’esterno del locale e intervistato un signore del posto che ha affermato come il locale sia di prossima apertura. Nel dettaglio, il Vieux-Chalet gestito da Jacques Moretti e Jessica Maric si trova nella località di Lens, non lontana da Crans-Montana.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vieux-Chalet: i Moretti riaprono uno dei loro locali, ecco dove si trova

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