L'amicizia rappresenta spesso un legame di fiducia e complicità, ma non tutte le relazioni sono positive o genuine. Spesso ci si confronta con rapporti che, invece di arricchire, portano stress e delusione. Comprendere i segnali di un’amicizia tossica diventa fondamentale per proteggere il proprio benessere e mantenere rapporti autentici.

Nella gerarchia degli affetti, l’amicizia occupa spesso un posto d’onore, percepita come un porto sicuro esente dalle complessità dei rapporti amorosi o familiari. Tuttavia, la ricerca psicologica moderna evidenzia come i legami amicali possano trasformarsi in dinamiche nocive, capaci di influenzare negativamente la salute mentale e l’autostima tanto quanto una relazione di coppia fallimentare. Identificare un’amicizia “tossica” non è sempre immediato: spesso il coinvolgimento emotivo e la storia condivisa portano a giustificare atteggiamenti che, analizzati con oggettività, risultano chiaramente prevaricatori o sbilanciati. Uno dei parametri fondamentali per valutare la salute di un rapporto è la reciprocità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi trova un amico trova un tesoro? Purtroppo non sempre è così: ecco come riconoscere un'amicizia tossica

