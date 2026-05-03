Novità a Montarioso | cambiano viabilità e sosta

Ieri mattina a Montarioso, nel comune di Monteriggioni, è stata inaugurata una nuova viabilità che interessa l’area. L’intervento, deciso dall’amministrazione comunale, prevede modifiche alla circolazione e alla gestione della sosta, con l’obiettivo di agevolare il traffico e rendere più efficiente l’uso delle strade locali. La sistemazione si inserisce in un progetto più ampio di interventi sul territorio comunale.

Monteriggioni (Siena), 3 aprile 2026 – È stata aperta ieri mattina la nuova viabilità a Montarioso, un intervento realizzato dal Comune di Monteriggioni per migliorare la circolazione e la qualità della vita nell’area. Un investimento di circa 650mila euro, che va incontro anche alle richieste della comunità di Montarioso. L’intervento mira a deviare il traffico pesante diretto al centro commerciale di via Pertini, oggi in transito su via Giovanni XXIII (viabilità a carattere residenziale), verso la bretella tra la rampa del raccordo autostradale e il parcheggio del Costone, evitando il passaggio nelle aree più sensibili. La nuova viabilità alleggerisce inoltre la zona di ingressouscita di Siena nord offrendo un’alternativa efficace senza sovraccaricare il nodo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Novità a Montarioso: cambiano viabilità e sosta Notizie correlate Leggi anche: La F1 torna a Miami, cambiano le regole: le novità in qualifica e la caccia alla Mercedes, che ha maledetto questa sosta Cambiano sosta e circolazione in cittàArezzo, 27 aprile 2026 – Da oggi, lunedì 27 aprile, cambiano sosta e circolazione: fino a martedì 28 aprile dalle 8:30 alle 18:30 viene istituito il...