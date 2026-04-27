Cambiano sosta e circolazione in città

Da oggi, lunedì 27 aprile 2026, vengono introdotte modifiche alla sosta e alla circolazione nel centro cittadino. Le nuove disposizioni resteranno in vigore fino a martedì, influenzando le zone di parcheggio e i percorsi stradali principali. La regolamentazione interessa diverse aree della città, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e favorire la mobilità locale. Le autorità hanno comunicato le modifiche attraverso i canali ufficiali.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Da oggi, lunedì 27 aprile, cambiano sosta e circolazione: fino a martedì 28 aprile dalle 8:30 alle 18:30 viene istituito il divieto di sosta con rimozione in via Piave lato numeri dispari dal civico 33 per 10 metri e in via Monte Grappa dall’intersezione con via Isonzo a quella con via Piave su ambo i lati. In questo secondo tratto è prevista anche la chiusura al transito. Fino a giovedì 30 aprile scattano in via Giovanbattista Vico la chiusura al transito e il divieto di sosta con rimozione in orario 20:30 – 6:00. Fino a sabato 2 maggio senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Romana tra i civici 188 e 194 dalle 8:30 alle 17:30.🔗 Leggi su Lanazione.it

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