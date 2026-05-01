Dopo più di un mese, la Formula 1 torna a Miami con alcune modifiche alle regole della qualifica e una nuova sfida contro la Mercedes, che ha avuto problemi durante questa sosta. La stagione, influenzata dagli orari notturni delle ultime gare e dalla pausa forzata, sembra ancora in fase di avvio e richiede ulteriori sviluppi per trovare una stabilità nei risultati.

Dopo più di un mese si riparte. Saranno stati gli orari notturni della prima tripletta di gare, sommati alla pausa forzata, ma sembra che questa stagione di Formula 1 non sia ancora partita del tutto. Invece è cominciata eccome, perché al comando c’è un italiano, Kimi Antonelli, il più giovane leader del mondiale di sempre. E perché il nuovo ciclo regolamentare ha già diviso gli schieramenti tra i puristi e gli spettacolisti: nuovo modo di guidare e tanti più sorpassi, seppur “ artificiali ”. Tre gare per iniziare a prendere confidenza con il nuovo regolamento e già bisogna studiare di nuovo perché cambia qualcos(in)a. Durante la sosta i team si sono incontrati con la Federazione e soprattutto hanno votato delle modifiche per inquadrare meglio le corse di questo 2026.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La F1 torna a Miami, cambiano le regole: le novità in qualifica e la caccia alla Mercedes, che ha maledetto questa sosta

Notizie correlate

F1, tante novità a Miami: la Ferrari stupisce, ma Mercedes ha un segretoIl Mondiale di F1 fa tappa negli USA a Miami per il quarto gran premio della stagione.

F1, quali saranno le novità introdotte in qualifica già dal GP di Miami 2026Il lungo silenzio del Circus è destinato a finire a Miami (1°-3 maggio), ma lo farà con un volto in parte diverso.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il Mondiale di F1 riparte dalla Florida, a Miami sarà un po' come ripartire da zero (forse); F1, Gp Miami 2026: dove vederlo in TV e streaming e le ultime sulla Ferrari; Miami, si torna in pista! Antonelli, Ferrari, nuove regole: i temi caldi del weekend; La F1 torna in pista, da Miami scatta l'ora degli upgrade per la Racing Bulls: La squadra ha lavorato duramente durante la sosta.

F1, orari GP Miami: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheSi va in pista a Miami alle 18 per l'unica sessione di libere in un weekend dove torna la Sprint Race. Alle 22.30 le qualifiche per la gara sui 100 km in programma domani. Qui tutto il programma del ... sport.sky.it

Formula 1, GP Miami 2026: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streamingGli orari italiani del Gran Premio di Miami della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche, sprint race ... fanpage.it

Eeeeeeh Macarena! Buongiorno Tifosi e Tifose oggi di torna in pista, Miami. Prime prove libere ore 18:00. Qialifica Sprint ore 22:00 Forza Ferrari SEMPRE #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom - facebook.com facebook

F1, George Russell verso il GP di Miami: “Il cambio di regolamento Penso sia ridicolo…” - x.com