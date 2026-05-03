Novara il 41 bis cambia destinazione | 70 detenuti saranno trasferiti

Nella giornata di oggi si è deciso di trasferire 70 detenuti sottoposti al regime del 41 bis dal carcere di Novara. I detenuti saranno spostati in altre strutture penitenziarie italiane, ma ancora non sono stati comunicati i dettagli esatti delle destinazioni. Questa decisione fa parte di una strategia più ampia per gestire il sovraffollamento nel carcere novarese, che negli ultimi mesi ha registrato numeri superiori alla capienza ufficiale.

? Cosa scoprirai Dove verranno spostati esattamente i 70 detenuti del 41 bis?. Come influirà questo trasferimento sul sovraffollamento del carcere di Novara?. Perché la chiusura della sezione specialistica preoccupa il sindacato Uil Fp?. Quali rischi comporta la nuova gestione logistica per la sicurezza interna?.? In Breve Trasferimenti previsti verso Vigevano e diverse sedi in Sardegna.. Gennarino De Fazio segnala sovraffollamento del 111% nel carcere di Novara.. Struttura ospita 174 detenuti con circa 100 in regime ordinario.. Decisione presa dopo visita tecnica avvenuta lo scorso 30 aprile.. Il segretario nazionale Uil Fp, Gennarino De Fazio, ha comunicato il prossimo cambio di destinazione d’uso per la sezione del 41 bis nel carcere di Novara dopo una visita avvenuta lo scorso 30 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Novara, il 41 bis cambia destinazione: 70 detenuti saranno trasferiti Notizie correlate Leggi anche: “Spostare i detenuti in 41-bis in Sardegna è una violazione dei diritti umani”, la garante dei detenuti contro il piano Delmastro Novara, chiude il 41 bis del carcereCambio di destinazione d’uso: chiude la sezione del 41 bis del carcere di massima sicurezza di Novara. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Novara, chiude il 41 bis del carcere; Chiude il reparto del 41bis al carcere di via Sforzesca: Ma non è una buona notizia; Carcere di Novara, addio al 41-bis. De Fazio (Uil): Personale dimezzato, siamo di fronte a un caporalato di Stato; Il boss di Roma che voleva evadere. Novara, chiude il 41 bis del carcereCambio di destinazione d’uso: chiude la sezione del 41 bis del carcere di massima sicurezza di Novara. La notizia è proprio di questi giorni e arriva dopo una visita da parte del segretario generale n ... novaratoday.it Carcere di Novara, addio al 41-bis. De Fazio (Uil): «Personale dimezzato, siamo di fronte a un caporalato di Stato»Strutture che cadono a pezzi, un organico ridotto all’osso e una riorganizzazione imminente che rischia di far collassare definitivamente il sistema. È un quadro a tinte fosche quello tracciato dal se ... lavocedinovara.com Sei di Novara se...(l'originale) - facebook.com facebook Verona, partite 11 ambulanze per portare aiuti umanitari in Ucraina. Il progetto è di un imprenditore di Novara che sta cercando di dare una mano al Paese in guerra. I mezzi arrivano da tutto il Nord Italia. x.com