Novara chiude il 41 bis del carcere

A Novara, la sezione del 41 bis del carcere di massima sicurezza è stata chiusa e il suo cambio di destinazione d’uso è stato ufficializzato. La decisione riguarda un’area specifica all’interno della struttura penitenziaria e si tratta di un intervento che modifica l’utilizzo di quella parte dell’edificio. La chiusura della sezione del 41 bis rappresenta un mutamento nel funzionamento della struttura penitenziaria locale.

Cambio di destinazione d’uso: chiude la sezione del 41 bis del carcere di massima sicurezza di Novara. La notizia è proprio di questi giorni e arriva dopo una visita da parte del segretario generale nazionale Gennarino De Fazio, Uil Fp polizia penitenziaria, avvenuta proprio nel carcere cittadino.🔗 Leggi su Novaratoday.it ANCONA, la vita dei detenuti nel carcere di Monteacuto | DIETRO LE SBARRE Notizie correlate Per Cospito ancora "carcere duro". Si va verso la proroga del regime di 41 bisL'anarchico è sottoposto al carcere duro da due anni, in virtù di un decreto ministeriale che scadrà il 4 maggio prossimo e l'intenzione sarebbe... Leggi anche: Rinnovato il 41 bis per Cospito: resta in regime di carcere duro Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Carcere di Novara, addio al 41-bis. De Fazio (Uil): Personale dimezzato, siamo di fronte a un caporalato di Stato; Chiude il reparto del 41bis al carcere di via Sforzesca: Ma non è una buona notizia; Avis Novara all'UPO: 41 nuovi giovani donatori di sangue; Under 17/15 serie C - In Under 15 sconfitta indolore della Pro Vercelli comunque terza, il Novara chiude con una vittoria in entrambe le categorie. Carcere di Novara, addio al 41-bis. De Fazio (Uil): «Personale dimezzato, siamo di fronte a un caporalato di Stato»Strutture che cadono a pezzi, un organico ridotto all’osso e una riorganizzazione imminente che rischia di far collassare definitivamente il sistema. È un quadro a tinte fosche quello tracciato dal se ... lavocedinovara.com Sei di Novara se...(l'originale) - facebook.com facebook