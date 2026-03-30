Una rissa tra circa dieci giovani si è scatenata in via San Mamolo, provocando momenti di confusione e paura tra i passanti. Durante lo scontro sono stati usati pugni e urlate, con un giovane rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. La vittima è stata assistita dai sanitari presenti sul luogo.

Una lite che degenera in rissa. Una decina di ragazzi coinvolti, tra pugni, urla e caos. In via San Mamolo quella tra venerdì e sabato è stata una nottata ad alta tensione, quando una banale discussione nata tra un gruppo di ragazzi italiani e due giovani nordafricani è sfociata in una violenta aggressione, forse alimentata dall’alcol. Tutto è avvenuto sulla strada, all’altezza del bar Moretto, intorno all’una. I primi a intervenire, allertati dai residenti, sono stati alcuni agenti della polizia locale, che si trovavano in via San Mamolo per multare le auto in sosta vietata. È stata anche avvertita la polizia, che è arrivata con cinque pattuglie delle Volanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa fra dieci giovani, un ferito. Paura e caos in via San Mamolo

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