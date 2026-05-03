Notte di furti tra Argenta e San Biagio | colpite anche case di agenti

Da ameve.eu 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra Argenta e San Biagio si sono verificati diversi furti che hanno interessato anche le abitazioni di alcuni agenti di polizia. I malviventi sono entrati in azione utilizzando attrezzi professionali per scassinare le serrature e penetrare negli alloggi senza essere individuati. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi, cercando di ricostruire le modalità di intervento dei ladri e i loro metodi.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a colpire proprio le case degli agenti?. Quali attrezzi professionali hanno usato per scassinare le serrature?. Chi ha avvistato l'auto nera durante il tentativo di furto?. Perché i malviventi hanno scelto proprio il cimitero come primo bersaglio?.? In Breve Bottino a San Biagio stimato in 3mila euro tra gioielli e profumi.. Furti avvenuti nella notte tra il primo e il due maggio.. Precedente blitz ai danni di cappelle gentilizie nel cimitero di Argenta.. Indagini su una terza abitazione colpita con lo stesso modus operandi.. Nella notte tra il primo e il due maggio, una serie di furti nelle abitazioni tra Argenta e San Biagio ha colpito anche le case di un agente di polizia locale e di un suo collega già in pensione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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