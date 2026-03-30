A Roma, durante la festività di Pasqua nel 2026, numerosi musei apriranno le loro porte in modo straordinario offrendo visite guidate, laboratori e attività educative gratuite. L’iniziativa mira a coinvolgere i visitatori in un percorso tra arte e storia, permettendo di scoprire le collezioni e le esposizioni presenti nelle diverse strutture culturali della città.

Cosa: “Pasqua nei Musei”, un programma di aperture straordinarie, visite guidate, laboratori e attività didattiche gratuite. Dove e Quando: Nei musei civici e aree archeologiche di Roma Capitale, dal 1° al 6 aprile 2026. Perché: Ingresso gratuito per tutti nel giorno di Pasqua (5 aprile) e un’offerta culturale vastissima che spazia dalla preistoria all’arte contemporanea. Roma si prepara a celebrare la Settimana Santa con una nuova edizione di Pasqua nei Musei, l’attesa iniziativa promossa da Roma Capitale che trasforma la città in un palcoscenico culturale a cielo aperto. Dal 1° al 6 aprile 2026, cittadini e turisti avranno l’opportunità di... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Pasqua nei Musei 2026: Roma si svela tra arte e storia

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