Notizie dal mondo ASviS | per ogni dollaro investito in favore della natura ce ne sono 30 che la distruggono

Ivan Manzo, della Redazione di ASviS, spiega che ogni dollaro speso per proteggere l’ambiente viene più che compensato dai 30 dollari che vengono invece usati per danneggiarlo. La cifra si basa su uno studio recente che evidenzia come le attività umane continuino a causare danni enormi alla natura, spesso senza che le persone ne siano consapevoli. Un esempio concreto sono le foreste, che vengono abbattute a ritmo veloce per far spazio a coltivazioni e industrie, contribuendo alla perdita di biodiversità.

Riproponiamo il testo di Ivan Manzo della Redazione del sito ASviS-Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 29 gennaio 2026. Il rapporto Unep mostra che la finanza globale sta mobilitando molto di più per attività dannose agli ecosistemi, sussidi fossili e capitali privati ostacolano la transizione. Riorientarli può colmare il gap finanziario. La finanza globale continua a muoversi nella direzione opposta rispetto agli obiettivi climatici e di tutela degli ecosistemi. A certificarlo è il nuovo rapporto State of finance for nature 2026 dell' Unep, dal titolo Nature in the red: powering the trillion dollar nature transition economy che fotografa con chiarezza lo squilibrio tra i capitali che alimentano la distruzione della natura e quelli destinati alle soluzioni basate sulla natura (Nature-based solutions, NbS).