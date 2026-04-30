Caso Minetti | la Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci per le frasi su Nordio Flori

La Rai ha inviato una comunicazione di richiamo a Sigfrido Ranucci, conduttore del programma 'Report' su Rai3. La decisione arriva dopo alcune dichiarazioni fatte dal conduttore in merito a Nordio, che hanno attirato l’attenzione dell’azienda. La lettera di richiamo è stata inviata per richiamare l’attenzione sulle modalità con cui sono state espresse le opinioni durante la trasmissione.

AGI - La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione 'Report' su Rai3. Secondo quanto si apprende, non si tratta di una lettera disciplinare ma di un richiamo da parte del direttore Paolo Corsini. Nella lettera si contesterebbe a Ranucci di aver fornito, durante il programma di Rete 4 'È sempre Cartabianca' di Bianca Berlinguer, alcune rivelazioni di informazioni "non ancora verificate" legate al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti. La Rai, sempre secondo quanto si apprende, non coprirà legalmente il suo giornalista nel caso in cui il ministro Nordio dovesse dare seguito all'annuncio di un'iniziativa legale.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Caso Minetti: la Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci per le frasi su Nordio. Flori... Notizie correlate La Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci per le frasi su Nordio. Floridia: "Atto politico"AGI - La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione 'Report' su Rai3. La Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su NordioLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le sue dichiarazioni riguardo al ministro della Giustizia Carlo Nordio rese durante... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caso Minetti, verifica sull'autenticità della sentenza di adozione in Uruguay; La grazia, la supposta falsità e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso Minetti; 1mattina News 2025/26 - Caso Minetti, verifiche Interpol su adozione - 30/04/2026 - Video; Grazia a Nicole Minetti, Picariello: Bisogna chiedersi quali motivi avesse Mattarella per opporsi. Il caso-Minetti, la Rai richiama Ranucci per le sue dichiarazioni a Mediaset sul Guardasigilli NordioOspite di È sempre Cartabianca, il conduttore di Report ha diffuso una notizia, non verificata, del ministro ospite nel ranch di Giuseppe Cipriani, il compagno dell’ex igienista dentale di Silvio Be ... rtl.it Caso Minetti, la Rai invia un richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su NordioLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'ANSA - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, su Rete4, sul ministro ... ansa.it Caso Minetti, scoppia il caso anche in Uruguay: le verifiche sull’adozione e la madre naturale scomparsa - facebook.com facebook Caso Minetti, i controlli sull’adozione Polemiche in Uruguay: fu irregolare Le accuse della stampa locale La Procura: verifiche rapide anche sul suo stile di vita @liberobatt, @Corriere x.com