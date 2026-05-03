Nordio annuncia azione civile contro Ranucci | Danno alla reputazione
Il ministro della Giustizia ha annunciato l’intenzione di avviare un’azione civile contro un conduttore televisivo. La causa riguarda alcune dichiarazioni fatte durante una trasmissione su Rete 4, ritenute dannose per la reputazione del ministro. Nei prossimi giorni verranno presi provvedimenti legali per chiedere un risarcimento. La vicenda riguarda quindi un contenzioso tra un rappresentante del governo e un giornalista televisivo.
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio promuoverà nei prossimi giorni un’azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Sigfrido Ranucci, per alcune dichiarazioni rilasciate dal conduttore di Report durante la trasmissione “È sempre Cartabianca” su Rete 4. L’azione per danno all’immagine Secondo quanto riportato dal Foglio, citando fonti qualificate del ministero, nell’istanza si farà riferimento al danno alla reputazione e all’immagine del Guardasigilli derivante dalla diffusione di notizie non ancora verificate. Nel mirino le affermazioni relative a una possibile presenza del ministro in un ranch in Uruguay, ipotesi avanzata nel corso della trasmissione televisiva.🔗 Leggi su Feedpress.me
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