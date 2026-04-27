Oggi è stata diffusa una lettera del Patriarca latino di Gerusalemme in cui si afferma che i cristiani presenti in Terra Santa rappresentano un segno concreto di speranza. La comunicazione mette in evidenza il ruolo della comunità cristiana nella regione, senza entrare in dettagli o motivazioni. La notizia arriva in un momento in cui la situazione locale continua a essere al centro dell’attenzione.

In Terra Santa i cristiani sono un segno tangibile di speranza. Pubblicata oggi la lettera del Patriarca latino di Gerusalemme, il card. Pierbattista Pizzaballa, in una lettera pastorale ai fedeli della sua diocesi. Servizio di Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Terra Santa, card. Pizzaballa: cristiani sono segno tangibile di speranza

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