Il Tottenham non ha mai fatto così male come con Tudor il Telegraph | Non può più continuare ad allenare gli Spurs

Il Tottenham di Igor Tudor cade sempre più a picco. Ieri la sconfitta 5-2 nell’ottavo di finale d’andata di Champions contro l’Atletico Madrid, con due disastri del secondo portiere, Kinský, preferito a Vicario e poi uscito dopo 17 minuti di gioco. Il Telegraph scrive: La carriera di Antonín Kinský al Tottenham purtroppo probabilmente non si riprenderà mai. Ma la domanda più immediata è: come può Igor Tudor continuare anche solo per un altro giorno come allenatore ad interim? La risposta è sicuramente che non può. Dovrebbe arrivare un annuncio il prima possibile. Ogni chiamata, ogni decisione non ha funzionato nelle quattro partite di Tudor in panchina, con quattro sconfitte sempre più demoralizzanti e disorganizzate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

