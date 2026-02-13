Tudor Tottenham l’ex Juve ha detto sì agli Spurs | annuncio atteso nelle prossime ore I dettagli dell’accordo

Tudor Tottenham, ex giocatore della Juventus, ha deciso di accettare l’offerta degli Spurs dopo aver discusso i dettagli del contratto. La società inglese ha confermato di aver raggiunto un’intesa con l’allenatore croato, che già questa settimana potrebbe diventare ufficiale. La firma potrebbe arrivare entro poche ore, mentre l’ex bianconero si prepara a trasferirsi a Londra per iniziare la nuova avventura.

Tudor Tottenham, il croato ha trovato l’accordo con gli Spurs ed ora manca solamente l’annuncio. Resterà in panchina fino a giugno. Le ultime. Il nord di Londra si prepara ad accogliere un nuovo condottiero sulla panchina degli Spurs. Dopo giorni di incertezza e una ricerca febbrile per trovare la guida giusta in grado di risollevare le sorti della squadra, la dirigenza inglese ha sciolto le riserve, puntando con decisione sull’ex Juve. Il binomio Tudor Tottenham è ormai diventato realtà, segnando uno dei colpi di scena più interessanti nel panorama calcistico internazionale di questo inizio 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il Tottenham ha scelto Igor Tudor come allenatore ad interim dopo aver esonerato l’ex tecnico.

