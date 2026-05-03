Dopo diciotto mesi di isolamento, Francesco Guccini ha deciso di partecipare a una mostra dedicata a lui presso lo spazio Gerra di Reggio Emilia. Lo artista ha spiegato di aver provato un po’ di paura nel tornare in pubblico e ha condiviso di aver perso la capacità di leggere, preferendo ora guardare programmi televisivi come il Grande Fratello. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti all’evento.

“Erano diciotto mesi che non uscivo di casa, confesso che avevo un po’ paura”: così Francesco Guccini che si è presentato alla mostra a lui dedicata “ Canterò soltanto il tempo “, allo spazio Gerra di Reggio Emilia. Una sorpresa immensa per chi ha potuto ascoltarlo frammenti del suo passato ma anche della sua quotidianità. Sul Resto del Carlino e sulla Gazzetta di Reggio ci sono le sue parole e forse le più inattese sono quelle sulla tv: “ Non riesco più a leggere e mi addolora, non ho vissuto perdita più grande di questa. Per questo guardo molta televisione, compresi programmi che potrei definire spazzatura come Temptation Island o Il Grande Fratello.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non uscivo di casa da 18 mesi, avevo un po’ paura. Non riesco più a leggere. Per questo guardo tanta tv, compresi programmi come Il Grande Fratello”: Guccini torna in pubblico

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