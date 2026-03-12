A Casteldebole si discute ancora sulla formazione offensiva, con Bernardeschi e Rowe tra i favoriti per partire titolari. In difesa, Vitik sembra preferito rispetto a Heggem. La scelta tra Castro e Dallinga resta aperta, con l’allenatore italiano che deve decidere quale attaccante schierare. La giornata si apre con il sole, ma poi si oscura con le nuvole, come da consuetudine nelle ore di pre-rifinitura prima della partita di coppa.

Una prima parte di sole, una seconda di nuvole su Casteldebole, almeno nei 15 minuti concessi dalla Uefa alla stampa, come da prassi nelle giornate di pre-rifinitura in coppa. Un’alternanza luci-ombre sul Bologna quasi a riassumere la stagione rossoblù: illuminante fino a fine novembre, al buio per i successivi due mesi, prima di un altro accendi-spegni che tutt’ora avanza spedito, senza un equilibrio. Toccherà ad Italiano ridarlo al gruppo, toccherà alla squadra riconquistarselo sul campo, da oggi fino a maggio, perché viaggiare a strappi, come il Bologna sta facendo da tre mesi, non porterà da nessuna parte. Alle 11 il portone del "Galli" apre le porte al campo ai rossoblù, finalmente e dopo tempo al completo, a liberare muscoli e corsa, tra un torello e un altro, una pacca sul collo e una spintina al compagno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le ultime da Casteldebole: il dubbio più importante è là davanti, compresi gli esterni, dove Bernardeschi e Rowe sono in pole. In difesa più Vitik che Heggem. Castro o Dallinga? Questo è il grande dilemma per Italiano

Le ultime da Casteldebole. Che dubbi sugli esterni. Castro è destinato all’ottava da titolareBuone notizie da Casteldebole: alla ripresa degli allenamenti, ieri sono tornati in gruppo Miranda ed Heggem, il che significa che Italiano ha...

Le ultime: dopo l’assaggio di San Siro, Remo potrebbe tornare titolare già domani sera. Davanti ballottaggio Castro-Dallinga. Freuler punta la sua Atalanta, Orso ristabilitoIl Bologna ha ripreso gli allenamenti ieri mattina: seduta differenziata per i giocatori più impiegati a San Siro e allenamento regolare per tutti...

