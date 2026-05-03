Il centrocampista colombiano ha segnato il suo settimo gol stagionale durante la partita del Benfica contro il Famaliçao, ma il risultato si è concluso con un pareggio 2-2. Nonostante la gara, il suo ruolo nel team rimane centrale, come dimostra la presenza di Richard Rios nello schieramento tecnico-tattico di José Mourinho. Oltre a Inter e Napoli, il suo nome interessa anche ad altre squadre di Serie A, mentre si fa strada anche una concorrente di alto livello.

Il centrocampista colombiano piace in Serie A, ma c’è una concorrente di lusso Il suo settimo gol stagionale ieri non è bastato a regalare la vittoria al Benfica, rimontato sul 2-2 dal Famaliçao, ma ha confermato l’importanza di Richard Rios nello scacchiere tecnico-tattico di José Mourinho. Dopo il rientro dall’infortunio alla spalla, il centrocampista colombiano ha inanellato una serie di ottime prestazioni, mettendo a referto tutti e quattro i gol realizzati in campionato, impreziosendoli con tre assist. Non solo Inter e Napoli: Rios arriva col nuovo allenatore CM (Ansa Foto) – calciomercato.it Un rendimento in crescendo che ha fatto drizzare le antenne a diversi club europei, Inter e Napoli compresi.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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