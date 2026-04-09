Il Napoli sta valutando l’acquisizione di Richard Rios come possibile rinforzo per la rosa. La società azzurra segue da vicino il profilo internazionale del centrocampista, mentre l’ex allenatore del club ha commentato pubblicamente sulla possibilità di un suo arrivo. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome di Rios resta tra quelli più caldi in questa fase di mercato.

Il Napoli continua a monitorare profili internazionali per rinforzare la rosa e tra i nomi emersi c’è quello di Richard Rios. Sul talento del Benfica è intervenuto il suo ex allenatore Mozart, che ha raccontato caratteristiche e ambizioni del giocatore. Napoli, senti Mozart: le parole su Rios. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Mozart, ex allenatore di Rios ai tempi della Serie B Brasiliana al Guarani, ha ripercorso le tappe del giocatore: “Lui era un giovane del settore giovanile del Flamengo, dove non era utilizzato nella prima squadra. È venuto da noi da sconosciuto, perché anche io non lo conoscevo. Abbiamo visto il suo materiale, un paio di partite che ha fatto in Messico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli su Richard Rios, è il colpo giusto per Conte? La risposta dell’ex allenatore

Napoli, assalto a Richard Rios: primi contatti per il colpo dell’estateIl Napoli ha individuato in Richard Ríos il primo grande obiettivo del prossimo mercato estivo.

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Richard #Rios-#Napoli, contatti con Bruno Carvalho: costa più di 30 milioni. Super clausola e Premier Richard Rios è un nome che ritorna in casa Napoli. Per diversi mesi, nel 2025, ovvero prima che lasciasse il Parmeiras, AreaNapoli.it vi ha raccontato del - facebook.com facebook

Richard #Rios primo obiettivo del #Napoli, ma piace anche all' #Inter x.com