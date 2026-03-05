Petagna in Serie A col Monza | rilancio e nuovo accordo | CM

Andrea Petagna torna in Serie A con il Monza, contribuendo con le sue prestazioni alla squadra brianzola. Il centravanti ha firmato un nuovo accordo e si sta dimostrando fondamentale nel cammino verso la promozione. La sua presenza in campo rappresenta un elemento importante per il progetto del club e per la corsa alla massima serie.

Il centravanti trascina la squadra brianzola ed è praticamente come un nuovo acquisto per mister Bianco nella corsa per la promozione diretta in Serie A Nuova vita per Andrea Petagna. Il centravanti del Monza è rinato sotto la cura Bianco e negli ultimi mesi è diventato un fattore per la squadra brianzola nella corsa promozione. I biancorossi comandano la classifica in tandem col Venezia e sono reduci dalla brillante vittoria sul campo nel Cesena nel turno infrasettimanale di Serie B. A segno nel finale di partita è andato anche Petagna, freddissimo davanti al portiere avversario nel capitalizzare al meglio l’assist di Bakoune e firmare la rete del 3-0 per gli ospiti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Un'altra prova di forza, come raramente era capitato in trasferta questa stagione. Il Monza domina il Cesena con i gol di Azzi, Cutrone e Petagna confermandosi al primo posto in classifica a pari meri

Petagna racconta l'anno più duro e il rilancio con il Monza: malattia del figlio, separazione, critiche e obiettivo Serie A.

