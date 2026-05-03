Nel corso di una recente dichiarazione, un noto personaggio pubblico ha espresso chiaramente che il teatro Rai non è in vendita, riaccendendo l’attenzione sulla questione. La presa di posizione ha suscitato reazioni di insoddisfazione tra il pubblico, che ha manifestato il proprio scontento attraverso proteste e commenti sui social media. La discussione riguarda la gestione e il futuro di uno spazio considerato simbolo culturale, e ha riaperto il dibattito sulla tutela di luoghi storici della trasmissione e della musica.

Ci sono luoghi che non sono semplici edifici, sono contenitori di memoria, custodi di un patrimonio collettivo che trascende mattoni e cemento. Il Teatro delle Vittorie di Roma è uno di questi: un tempio della televisione italiana dove sono nati programmi leggendari, dove hanno calcato il palco mostri sacri come Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Mina, Adriano Celentano. Eppure, nonostante questa storia gloriosa, la Rai ha deciso di metterlo in vendita, una notizia che scatenato una reazione immediata da chi lo considera intoccabile. E tra questi troviamo anche Fiorello. Lo showman siciliano non si è limitato a un commento social di circostanza: ha deciso di agire ed in modo concreto.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Non si vende”: Fiorello esplode e riapre il caso del teatro Rai (il pubblico è furioso)

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