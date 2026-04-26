LA RAI VENDE IL TEATRO DELLE VITTORIE | AFFARI TUOI TRASLOCA IL DOLORE DEI BIG

Il Teatro delle Vittorie, attualmente sede del programma televisivo Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, è stato messo in vendita. La struttura ha ospitato diverse produzioni Rai nel corso degli anni, creando un elenco di eventi e programmi trasmessi che suscita reazioni contrastanti. La decisione di vendere il teatro ha suscitato reazioni di dolore tra alcune personalità del settore e tra i tifosi del programma.

Il Teatro delle Vittorie è ufficialmente in vendita. Oggi ospita Affari Tuoi, il game show di Stefano De Martino, ma l’elenco di tutte le produzioni Rai ospitate mette i brividi. Brividi di emozioni, di volti e di programmi che hanno fatto la storia della Rai e dello spettacolo in Italia. Le prime edizioni di Canzonissima, Studio Uno, Milleluci, Fantastico, Scommettiamo che?, solo per citare i più celebri e ricordati. Negli ultimi anni ha accolto Soliti Ignoti e attualmente Affari Tuoi che da settembre andrà in onda dagli studi Rai di Milano anche per permettere a De Martino di stare più vicino al figlio Santiago che vive a Milano con la mamma Belen.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LA RAI VENDE IL TEATRO DELLE VITTORIE: AFFARI TUOI TRASLOCA, IL DOLORE DEI BIG Notizie correlate Leggi anche: LA RAI VENDE IL TEATRO DELLE VITTORIE: AFFARI TUOI TRASLOCA, IL DOLORE DEI VOLTI TV Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Rai vende il Teatro delle Vittorie, offerte entro il 22 maggio: addio allo studio di Affari Tuoi; Il Teatro delle Vittorie in vendita, la mossa della Rai: addio allo storico studio di Baudo e Carrà; Parole in circolo, teatro e scacchi. Contro il disagio giovanile; Macbeth (Teatro Regio di Torino, 2026). La Rai vende le sedi per prenderle in affittoTra gli immobili di Roma messi sul mercato ci sono: lo storico Teatro delle Vittorie e le sedi di Via Goiran, Via Col di Lana: e?Via Cadlolo - ... romadailynews.it Il Teatro delle Vittorie in vendita, la mossa della Rai: addio allo storico studio di Baudo e CarràLa Rai perde per sempre un pezzo della propria storia: il Teatro Delle Vittorie, il teatro di posa di via Col di Lana a Roma da dove Mina, Rafaella Carrà, Pippo Baudo, Corrado, ... ilmessaggero.it Una ragazza su un tavolo operatorio vende pezzi del proprio corpo per pagarsi gli studi. Sono destinati ad androidi che li comprano per sostituire le loro parti robotiche. Considerata una delle voci più interessanti della nuova generazione teatrale, Chiara Arr - facebook.com facebook