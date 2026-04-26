LA RAI VENDE IL TEATRO DELLE VITTORIE | AFFARI TUOI TRASLOCA IL DOLORE DEI BIG

Da bubinoblog 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro delle Vittorie, attualmente sede del programma televisivo Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, è stato messo in vendita. La struttura ha ospitato diverse produzioni Rai nel corso degli anni, creando un elenco di eventi e programmi trasmessi che suscita reazioni contrastanti. La decisione di vendere il teatro ha suscitato reazioni di dolore tra alcune personalità del settore e tra i tifosi del programma.

Il Teatro delle Vittorie è ufficialmente in vendita. Oggi ospita Affari Tuoi, il game show di Stefano De Martino, ma l’elenco di tutte le produzioni Rai ospitate mette i brividi. Brividi di emozioni, di volti e di programmi che hanno fatto la storia della Rai e dello spettacolo in Italia. Le prime edizioni di Canzonissima, Studio Uno, Milleluci, Fantastico, Scommettiamo che?, solo per citare i più celebri e ricordati. Negli ultimi anni ha accolto Soliti Ignoti e attualmente Affari Tuoi che da settembre andrà in onda dagli studi Rai di Milano anche per permettere a De Martino di stare più vicino al figlio Santiago che vive a Milano con la mamma Belen.🔗 Leggi su Bubinoblog

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