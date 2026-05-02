Si tuffa dal pedalò e non riemerge | ragazzo di 16 anni in condizioni gravissime

Nel pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio, si è verificato un incidente nelle acque del Lago di Garda a Desenzano. Un ragazzo di 16 anni, di origini tunisine e residente a Pavia, si è tuffato da un pedalò e non è più riemerso. L’intervento delle forze di soccorso è stato immediato, ma le condizioni di salute del giovane sono risultate gravissime. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Tragedia nelle acque del Lago di Garda: nel pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio, a Desenzano un ragazzo di 16 anni, di origini tunisine ma residente a Pavia, si tuffato senza più riemergere.Il giovane era uscito in pedalò insieme ad alcuni amici. Il gruppo si trovava nelle acque antistanti la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Desenzano del Garda, si tuffa dal pedalò e non riemerge: 16enne in condizioni disperateDesenzano del Garda (Brescia), 2 maggio 2026 – A distanza di poche ore dalla tragedia avvenuta a Mandello del Lario, un altro dramma simile scuote la... Si tuffa dal pedalò con gli amici e non riemerge: morto un ragazzo al lago di GardaUn ragazzo è morto oggi dopo essersi tuffato sul lago di Garda durante una gita con gli amici. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Si tuffa dal pedalò e non risale, l'amica 14enne lo salva: Ho avuto paura di morire. A Giulia devo la vita; GdB+, il patto con la comunità dei lettori si rinnova online; Pesca di frodo nell’Oglio, sette quintali di pesci siluro sequestrati. Si tuffa dal pedalò con gli amici e non riemerge: morto un ragazzo al lago di GardaUn ragazzo è morto oggi dopo essersi tuffato sul lago di Garda durante una gita con gli amici. Nonostante la tempestività dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Leggi tutte le news di Fanpage.it d ... fanpage.it Si tuffa dal pedalò e non riemerge, ragazzo muore nel lago di Garda(ANSA) – MILANO, 02 MAG – Un ragazzo è morto oggi nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Lo rende noto la Guardia costiera, intervenuta con due mezzi navali. Il corpo del giovane è stato r ... espansionetv.it Si tuffa dal pedalò e non riemerge, muore a 16 anni davanti agli amici x.com A Mandello del Lario, nel Lecchese, un quindicenne si tuffa nel lago e non riemerge. Era con amici, per una giornata di divertimento. Il sindaco: "Un posto pericoloso, con divieto di accesso" https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/05/si-tuffa-nel-lago- - facebook.com facebook