Ragazzo di 16 anni morto dopo incidente in scooter | dalla famiglia sì a donazione degli organi

Nella notte tra venerdì e sabato, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita a seguito di un grave incidente in scooter avvenuto a Barletta. La famiglia, dopo aver preso atto delle condizioni del giovane, ha dato il consenso alla donazione degli organi. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che ha seguito con attenzione gli sviluppi sulla vicenda.