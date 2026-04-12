Ragazzo di 16 anni morto dopo incidente in scooter | dalla famiglia sì a donazione degli organi
Nella notte tra venerdì e sabato, un ragazzo di 16 anni ha perso la vita a seguito di un grave incidente in scooter avvenuto a Barletta. La famiglia, dopo aver preso atto delle condizioni del giovane, ha dato il consenso alla donazione degli organi. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che ha seguito con attenzione gli sviluppi sulla vicenda.
La famiglia di Pasquale Pinto, il 16enne morto a seguito di un grave incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Barletta, ha espresso il consenso alla donazione dei suoi organi.Il ragazzo, dopo lo schianto in moto, era stato ricoverato in condizioni disperate al Policlinico di Bari. A.🔗 Leggi su Baritoday.it
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