Atti dolosi su linee ad Alta velocità treni con ritardi oltre 90 minuti Salvini | Azioni criminali

La circolazione ferroviaria sull’Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata da questa mattina a causa di due atti dolosi, mentre un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo rende noto Fs, spiegando che sono in corso i rilievi dell’autorità giudiziaria; solo al termine sarà possibile consentire ai tecnici di Rfi di intervenire per il ripristino completo dell’infrastruttura. Sulla linea Roma-Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un’anomalia fra Salone e Labico. I tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli che contengono i cavi deputati alla gestione della circolazione dei treni, con la bruciatura degli stessi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

A causa del ritrovamento di un cadavere sui binari a Chiusi, in provincia di Siena, i treni dell’Alta Velocità stanno registrando ritardi fino a 90 minuti.

Un gruppo di sconosciuti ha messo dei dispositivi esplosivi lungo le linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze, causando il ritardo dei treni.

