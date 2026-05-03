Oggi si tiene il secondo incontro degli Agostiniani d'Europa, convocato dal Consiglio generale dell'Ordine. L’obiettivo è analizzare la situazione attuale dell’Ordine e della Chiesa nel continente europeo. L’evento si svolge in un momento in cui si discute della relazione tra le diverse fedi e del ruolo di Dio nell’Occidente. Un incontro che coinvolge rappresentanti di vario background religioso e istituzionale.

A nome del Consiglio generale dell'Ordine ho l'onore di darvi il benvenuto a questo secondo incontro degli Agostiniani d'Europa, convocato per studiare la situazione odierna dell'Ordine e della Chiesa in questo continente. Desidero ringraziare tutti voi per la presenza e per l'impegno che avete profuso nel corso di un processo iniziato tre anni fa, che il Consiglio generale considera un prezioso cammino di crescita in un tempo segnato da molte sfide. Uno dei temi più dibattuti dai mezzi di comunicazione riguarda il viaggio di Papa Benedetto XVI in Baviera. Il 12 settembre, a Ratisbona, il Pontefice, durante una conferenza davanti a 1.500 professori universitari e studenti, ha fatto riferimento a un oscuro imperatore medievale in dialogo con un musulmano persiano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non c'è dialogo con le altre fedi se l'Occidente non recupera Dio

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