Ramadan e Quaresima due fedi a dialogo a Roccabascerana

A Roccabascerana si tiene l’evento “Ramadan e Quaresima: Cammini di Pace”, che vede coinvolte diverse comunità religiose. L’iniziativa mette insieme rappresentanti di religioni diverse per promuovere un momento di confronto tra cristiani e musulmani. L’appuntamento si focalizza sulla condivisione di tradizioni spirituali e sul rafforzamento dei legami tra le comunità locali attraverso il dialogo.

C’è un momento in cui le differenze non diventano confine, ma occasione di incontro. È da questa visione che nasce “Ramadan e Quaresima: Cammini di Pace”, un appuntamento che unisce territori, comunità e tradizioni spirituali in un dialogo concreto tra cristiani e musulmani. L’iniziativa si terrà sabato 7 marzo 2026 alle ore 16.00, presso il Centro Arte e Cultura di Cassano Caudino, a Roccabascerana (AV), in un territorio che, per posizione e storia, rappresenta un naturale ponte tra le province di Avellino e Benevento. Ramadan e Quaresima sono tempi centrali nelle rispettive tradizioni religiose: mesi di digiuno, preghiera, conversione interiore e carità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Quaresima e Ramadan insieme: al Cnos-Fap di Forlì un esempio di dialogo e condivisioneUn’occasione preziosa per mettere in luce non solo le differenze, ma soprattutto le sorprendenti comunanze tra le due esperienze di fede Un...

Quaresima e Ramadan non si equivalgonoL’episodio evangelico in cui Gesù afferma che «questa specie di demòni non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno» (cfr.

Contenuti utili per approfondire Ramadan e Quaresima due fedi a dialogo....

Temi più discussi: Il Ramadan e la Quaresima raccontati da un padre imam e un figlio sacerdote; Quaresima e Ramadan, coincidenza tra le due religioni nel 2026; Ramadan e Quaresima, scintille politiche: scontro tra Ianeselli e Demattè; Alba, la comunità musulmana augura buon Ramadan e buona Quaresima, tra preghiera e solidarietà [FOTO].

Ramadan e Quaresima al via oggi, la rara coincidenza che unisce cristiani e musulmaniAl via oggi mercoledì 18 febbraio, con una rara coincidenza, due delle principali osservanze religiose cristiane e islamiche: Quaresima e Ramadan, l nono mese del calendario islamico. Una data che ... adnkronos.com

Quaresima e Ramadan: perché il 18 febbraio segna l'inizio di due osservanze sacreIl 18 febbraio segna una coincidenza insolita: cristiani e musulmani avviano insieme periodi di digiuno e introspezione, con regole e finalità diverse ma obiettivi spirituali affini ... notizie.it

Ayatollah alle corde, Pasdaran a miglior vita Il programma della sinistra: + immigrati, + islamici, + Ramadan Il voltafaccia di Schlein alla Segre #edicola #iltempoquotidiano #4aprile x.com

Attimi di panico in un ristorante di Dubai, dove alcuni turisti sono scappati terrorizzati dopo aver scambiato il boato del cannone dell’iftar (che tradizionalmente annuncia la fine del digiuno durante il Ramadan) per l’esplosione di un attacco missilistico. facebook