Ramadan e Quaresima due fedi a dialogo a Roccabascerana

Da avellinotoday.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roccabascerana si tiene l’evento “Ramadan e Quaresima: Cammini di Pace”, che vede coinvolte diverse comunità religiose. L’iniziativa mette insieme rappresentanti di religioni diverse per promuovere un momento di confronto tra cristiani e musulmani. L’appuntamento si focalizza sulla condivisione di tradizioni spirituali e sul rafforzamento dei legami tra le comunità locali attraverso il dialogo.

C’è un momento in cui le differenze non diventano confine, ma occasione di incontro. È da questa visione che nasce “Ramadan e Quaresima: Cammini di Pace”, un appuntamento che unisce territori, comunità e tradizioni spirituali in un dialogo concreto tra cristiani e musulmani. L’iniziativa si terrà sabato 7 marzo 2026 alle ore 16.00, presso il Centro Arte e Cultura di Cassano Caudino, a Roccabascerana (AV), in un territorio che, per posizione e storia, rappresenta un naturale ponte tra le province di Avellino e Benevento. Ramadan e Quaresima sono tempi centrali nelle rispettive tradizioni religiose: mesi di digiuno, preghiera, conversione interiore e carità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

