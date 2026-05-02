Durante la puntata serale di Amici, il ballerino Emanuel Lo si è improvvisamente sentito male in diretta, cadendo a terra. La conduttrice, Maria De Filippi, ha commentato la situazione dicendo: “Mi è preso un colpo”. La trasmissione continua senza interruzioni, mentre i presenti cercano di capire cosa sia successo. La data del 17 aprile si avvicina, anche se il numero preciso di giorni manca.

Quanto manca al 17 aprile? Bisognerebbe chiederlo a Maria De Filippi, che ormai non ne può più del Serale di Amici. O anche a Emanuel Lo, che ha inscenato uno svenimento in diretta durante l’ennesima sfida contro Alessandra Celentano. C’è della stanchezza nell’aria e, a manifestarla in maniera particolarmente divertente, è proprio la padrona di casa. Sbuffa, sbotta, alza le spalle e non ne lascia passare una: dopotutto, se la conosciamo come Queen Mary ci sarà una ragione. Ma, a parte le banalità disarmanti di cui ci facciamo carico questa sera, la conduttrice è davvero l’unico motivo per continuare a guardare il programma. Emanuel Lo sviene in diretta al Serale di Amici.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale di Amici, Emanuel Lo sviene in diretta. Maria De Filippi: “Mi è preso un colpo”

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