L’allenatore dell’Arsenal ha chiesto alla squadra di aumentare gli sforzi per mettere pressione sulla capolista nella corsa al titolo. La squadra londinese cerca di recuperare punti e mantenere il passo con i rivali in classifica. La sfida arriva in un momento cruciale della stagione, con l’obiettivo di rafforzare la posizione e avvicinarsi ulteriormente alla vetta. La prossima partita sarà decisiva per definire le possibilità di successo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Mikel Arteta ha lanciato un appello chiaro e deciso alla sua squadra, l’Arsenal, invitando i giocatori a sfruttare ogni opportunità per allungare il gap in cima alla Premier League. Con le ambizioni di titolo in gioco, i Gunners devono farsi trovare pronti, soprattutto prima della sfida prevista per Manchester City, che scenderà in campo 24 ore dopo. La fase cruciale della stagione è alle porte, e i vantaggi psicologici sono sempre più importanti. La Premier League sta vivendo un momento intenso, caratterizzato da uno scontro tra le due favorite: Arsenal e Manchester City. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arteta invita l’Arsenal ad intensificare la pressione su Man City nella corsa al titolo.

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