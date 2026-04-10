Arteta invita l’Arsenal ad intensificare la pressione su Man City nella corsa al titolo
L’allenatore dell’Arsenal ha chiesto alla squadra di aumentare gli sforzi per mettere pressione sulla capolista nella corsa al titolo. La squadra londinese cerca di recuperare punti e mantenere il passo con i rivali in classifica. La sfida arriva in un momento cruciale della stagione, con l’obiettivo di rafforzare la posizione e avvicinarsi ulteriormente alla vetta. La prossima partita sarà decisiva per definire le possibilità di successo.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Mikel Arteta ha lanciato un appello chiaro e deciso alla sua squadra, l’Arsenal, invitando i giocatori a sfruttare ogni opportunità per allungare il gap in cima alla Premier League. Con le ambizioni di titolo in gioco, i Gunners devono farsi trovare pronti, soprattutto prima della sfida prevista per Manchester City, che scenderà in campo 24 ore dopo. La fase cruciale della stagione è alle porte, e i vantaggi psicologici sono sempre più importanti. La Premier League sta vivendo un momento intenso, caratterizzato da uno scontro tra le due favorite: Arsenal e Manchester City. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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