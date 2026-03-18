Kim Kardashian ha condiviso sui social una foto di quando era adolescente, mostrando un’immagine di sé durante l’ultimo anno di scuola superiore. La foto ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato principalmente sulla sua giovane età e sui cambiamenti nel tempo. L’imprenditrice ha deciso di pubblicare questa immagine senza filtri, regalando ai fan uno scorcio più autentico del suo passato.

Pochi giorni fa, l'influencer e imprenditrice Kim Kardashian ha sorpreso i suoi 353 milioni di follower pubblicando uno scatto inedito che la ritrae durante l'adolescenza. Questa scelta, insolita per un profilo solitamente dominato da contenuti professionali e immagini patinate, ha immediatamente scatenato un'ondata di curiosità. Gli utenti si sono divisi tra chi ha provato un pizzico di nostalgia per un'epoca pre-social e chi si è divertito a rintracciare nei lineamenti della giovane Kim i tratti distintivi che l'hanno resa una delle icone di bellezza più famose al mondo. L'operazione, pur apparendo come un momento di spontanea amarcord, si inserisce perfettamente nella capacità dell'imprenditrice di gestire la propria narrazione pubblica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kim Kardashian senza filtri: posta una foto di quando era adolescente

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