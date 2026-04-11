Studentessa 17enne muore per una cardiomiopatia la famiglia fa causa a un marchio di energy drink | Troppa caffeina e rischi non segnalati

Una studentessa di 17 anni, nota nel mondo dei concorsi di bellezza, è morta improvvisamente il 20 ottobre 2025 in Texas a causa di una cardiomiopatia. La famiglia ha intentato una causa legale contro un marchio di energy drink, accusandolo di contenere troppa caffeina e di non aver segnalato i rischi associati al consumo. La vicenda ha attirato l’attenzione sui potenziali pericoli di queste bevande energetiche.

Una morte improvvisa e ora una causa legale contro un energy drink. È il caso di Larissa Rodriguez, 17 anni, studentessa del Texas e volto emergente nei concorsi di bellezza, deceduta il 20 ottobre 2025 dopo un malore fatale. Secondo quanto riportato dal New York Post, la famiglia della ragazza ha intentato una causa per morte ingiusta contro il marchio di bevande energetiche Alani Nu e contro il rivenditore che le avrebbe venduto il prodotto, accusandoli di non aver adeguatamente segnalato i rischi legati al consumo. Rodriguez, studentessa e cheerleader, sarebbe stata colpita da un “ evento cardiaco fatale ” dopo aver consumato almeno una lattina da circa 350 ml della bevanda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Donna muore per infezioni contratte in ospedale: la famiglia fa causa alla Asl Muore nel congelatore di un supermercato: la famiglia fa causa all’azienda per 50 milioni di dollari di danniLa dottoressa 32enne Helen Massiell Garay Sanchez è stata trovata morta all'interno di un congelatore in un supermercato il 14 dicembre scorso La...