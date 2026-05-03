Noceto piange il 34enne Massimiliano | muore dopo un incidente in moto

Un uomo di 34 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla statale, mentre era in sella alla sua moto. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma si sa che l’uomo ha subito ferite gravi che hanno richiesto un intervento medico immediato. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e stabilire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

?? Cosa scoprirai Come ha fatto il quadro clinico a peggiorare così improvvisamente? Cosa ha causato la perdita di controllo della moto sulla statale? Perché i rilievi si concentrano sulla conformazione del manto stradale? Quali criticità presenta quel tratto di strada vicino a Ramiola??? In Breve Incidente avvenuto sabato pomeriggio intorno alle 17:30 sulla statale 357 a Ramiola. Soccorsi con elisoccorso verso l'Ospedale Maggiore di Parma dopo il sinistro. Rilievi Carabinieri confermano usc .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Noceto piange il 34enne Massimiliano: muore dopo un incidente in moto Notizie correlate Incidente in moto a Ramiola: 34enne muore dopo il ricoveroNon ce l’ha fatta il 34enne rimasto coinvolto in un incidente in moto avvenuto nel pomeriggio di sabato alle porte di Ramiola, frazione del comune di... Incidente tra una moto e tre auto sull'Alemagna: centauro 34enne muore sul colpo. Strada chiusa al traffico e deviazioniPIAN DI VEDOIA (BELLUNO) - Incidente tra una moto e tre auto lungo la strada statale 51 Alemagna: è accaduto in località Pian di Vedoia, a Ponte...